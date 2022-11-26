السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى حملة مكبرة.. التصدى لمخالفات بناء بحى ثان مدينة الإسماعيلية

مخالفات بناء
مخالفات بناء
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قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بمنع محاولة تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور السابع علوي بشارع البحري بمنطقة عرايشية مصر، كما تم التحفظ على خلاطة الخرسانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.


كما تم إيقاف حالة بناء أخرى بدون ترخيص، وضبط مواد البناء بشارع الترعة بحي العبور، كذلك إيقاف بناء بدون ترخيص لحالة ثالثة، وتم ضبط مواد البناء بشارع شبين الكوم بمنطقة حي السلام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجرى إيقاف حالة بناء رابعة بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السادس علوي بشارع شبين الكوم بمنطقة عرايشية مصر، وذلك بحضور رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وممثلي إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شن حملات مكثفة في كل أنحاء المحافظة للتصدي لأي محاولات للبناء بدون ترخيص، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من الحديد حيال من تسول له نفسه البناء المخالف.

 

القنطرة شرق تشن حملة لرفع القمامة والمخلفات

وفي سياق متصل رفعت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، القمامة والمخلفات من المربعات، وأماكن التكدسات السكنية، وكنس الشوارع بالمكنسة، بالمدينة القديمة.
 
كما تم رفع المقالب الرئيسية بشارع الثورة بوسط المدينة وشارع الجيش، مكتب البريد، التحرير، أسيوط.

يأتي هذا في إطار متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات بالوحدات المحلية للمحافظة وفقًا لتوجيهات اللواء أركان شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

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