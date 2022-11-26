«تنمية الأسرة المصرية».. دورة تدريبية لأئمة وخطباء الأوقاف بالتعاون مع القومي للمرأة في الإسكندرية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، دورة تدريبية للأئمة وخطباء الأوقاف، في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، و ايزيس محمود مدير عام إدارة البرامج والحملات بالمجلس القومى للمرأة، و الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، واستهدف التدريب 20 إمام وخطيب من وزارة الأوقاف.





وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي إن البرنامج التدريبى تضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن التدريب حاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى الموضوعات المستهدفة من التدريب ، وقد دارت المناقشات خلال التدريب حول القضايا السكانية والصحية.

يذكر أن التدريب سيستمر على مدار يومين على التوالى لتغطية جميع الموضوعات التى تخص الأسرة المصرية وطرق توصيل الرسالة.

وكانت قد شاركت الدكتورة ماجدة الشاذلي في أولى فعاليات «مبادرة نون 2030 المرأة المصرية تقود» من خلال ندوة بعنوان «مواجهة الابتزاز الرقمي للمرأة» تحت رعاية المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، على دور المجلس في مساندة المرأة بشكل عام على كافة الأصعدة المختلفة، ودعم المجلس لدور المرأة في المجتمع المصري وقدرتها علي القيادة وتولي المناصب المختلفة و القيادية بالدولة.

وتستهدف المبادرة النساء بشكل عام وتدور حول التثقيف والتوعية والتنمية التربوية و التعليم تنفيذا لرؤية مصر 2030، والارتقاء بدور المرأة المصرية والتي ساهمت على مر العصور في نهوض الدولة المصرية.

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