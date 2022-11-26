مناقشة «آلام يهوذا» في منتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 29 نوفمبر 2022 ندوة نقدية لمناقشة رواية “آلام يهوذا” للكاتب الروائي ماجد وهيب، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

وصدرت “آلام يهوذا” حديثا عن دار “المرايا”، وتعد الرواية الثالثة للكاتب الشاب ماجد وهيب بعد روايتيه “المرج، وأخوة الرب”، فضلا عن مجموعته القصصية “العالم في حفلة تنكرية”.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

من أجواء الرواية نقرأ:

ومما جاء في رواية "آلام يهوذا"، للكاتب ماجد وهيب نقرأ: "آه لو أنني لم أكن ساخطًا على أحوال هذا العالم! كان من الممكن أن أعيش، لأني ما كنت سأسلم المسيح ولا كنت سأقول لك يا الله هذا الخلاص ناقص والعالم يحتاج أكثر.

لو أنني نظرت إلى الموجود لا الناقص، إلى خير العالم وليس شره، ما كنت سأجلس الآن هكذا أفكر بأي طريقة أنهي حياتي، لكني رغم ذلك أقول أيضًا إنني معذور إذا رأيت الشر غالبًا، إذا فكرت في الناقص أكثر من الموجود، وانتبهت للسيئ أكثر من الحسن، وتذمرت أكثر مما رضيت، معذور لأن عيني عين إنسان وقلبي وعقلي وكل حواسي هي لإنسان، والإنسان هكذا يفعل لأنه ضعيف وجاهل".