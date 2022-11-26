السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة «آلام يهوذا» في منتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

آلام يهوذا للكاتب
"آلام يهوذا" للكاتب ماجد وهيب
ads

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 29 نوفمبر 2022 ندوة نقدية لمناقشة رواية “آلام يهوذا” للكاتب الروائي ماجد وهيب، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

وصدرت “آلام يهوذا” حديثا عن دار “المرايا”، وتعد الرواية الثالثة للكاتب الشاب ماجد وهيب بعد روايتيه “المرج، وأخوة الرب”، فضلا عن مجموعته القصصية “العالم في حفلة تنكرية”.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

من أجواء الرواية نقرأ:

ومما جاء في رواية "آلام يهوذا"، للكاتب ماجد وهيب نقرأ: "آه لو أنني لم أكن ساخطًا على أحوال هذا العالم! كان من الممكن أن أعيش، لأني ما كنت سأسلم المسيح ولا كنت سأقول لك يا الله هذا الخلاص ناقص والعالم يحتاج أكثر.

 لو أنني نظرت إلى الموجود لا الناقص، إلى خير العالم وليس شره، ما كنت سأجلس الآن هكذا أفكر بأي طريقة أنهي حياتي، لكني رغم ذلك أقول أيضًا إنني معذور إذا رأيت الشر غالبًا، إذا فكرت في الناقص أكثر من الموجود، وانتبهت للسيئ أكثر من الحسن، وتذمرت أكثر مما رضيت، معذور لأن عيني عين إنسان وقلبي وعقلي وكل حواسي هي لإنسان، والإنسان هكذا يفعل لأنه ضعيف وجاهل".

آلام يهوذا الدكتور يسري عبدالله عمرو الشامي أحمد الفيتوري ماجد وهيب منتدى المستقبل للفكر والإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

«قومي المرأة بالإسكندرية» تبدأ «طرق الأبواب» بقرى مبادرة حياة كريمة

تأجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر «الإخوان» الإرهابية لـ 29 نوفمبر

زراعة 37 ألف فدان قمح وتوزيع 6 آلاف طن أسمدة بالمنوفية

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

بعد افتتاحها بـ5 أشهر.. إصلاحات في محطة الوقود المتكاملة بالدقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم في قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»