السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل العاصمة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإجراء تجربة ميدانية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لـ(محور شينزو آبى فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين) وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من محور الشهيد تجاه طريق السويس، وكذا استقطاع مسافة بمحور شينزو آبى إتجاه محور الشهيد مع عدم الغلق الكلي.

يأتي الغلق لتنفيذ أعمال حفر وصب عدد من القواعد الخرسانية بالجزيرة الفاصلة بين "الطريق الداعم - الطريق السريع عن الطريق".. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الداعم ثم الخروج مرة أخرى إلى الطريق السريع، على أن تكون مدة الأعمال على مدار 48 ساعة بدءً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 26 الجاري حتى الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية مونوريل العاصمة الإدارية حور شينزو آبى

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