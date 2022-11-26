كولومبيا تدعو أمريكا إلى المشاركة فى محادثات السلام مع المتمردين

أعلنت حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطني، آخر جماعة متمردة معترف بها في البلاد، الجمعة، أنهما سيدعوان الولايات المتحدة للانضمام إلى عملية السلام.

ومحادثات السلام هي مبادرة من الرئيس غوستافو بيترو الذي أصبح في أغسطس أول زعيم يساري في كولومبيا، وتعهد نهجا أقل عدوانية لإنهاء العنف الذي تسببه الجماعات المسلحة، بما فيها العصابات اليسارية وتجار المخدرات.

واستأنف الطرفان المحادثات الرسمية في فنزويلا، الإثنين، للمرة الأولى منذ العام 2019.

واتفقا على التواصل مع الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية "لمعرفة إذا ما كانت ترغب بالمشاركة في العملية"، وإرسال مبعوث خاص، بحسب بيان صادر عن النرويج، إحدى الجهات الضامنة للمحادثات.

وأوضح البيان أن المحادثات جرت في جو من "الثقة والتفاؤل".

رد الولايات المتحدة على محادثات كولومبيا

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أي مشاركة في هذه المرحلة للولايات المتحدة في المحادثات.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لوكالة "فرانس برس": "في هذه المرحلة، نستمر في التواصل مع إدارة بيترو لفهم أفضل لخطط السعي لتحقيق سلام شامل مع جيش التحرير الوطني والمنشقين من فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) ومنظمات إجرامية أخرى".

وأضاف أن "جيش التحرير الوطني ما زال مصنّفًا منظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأمريكي".

كذلك، اتّفق الطرفان على دعوة البرازيل وتشيلي والمكسيك للانضمام إلى النرويج وكوبا وفنزويلا كدول ضامنة لعملية السلام.

وتابع بيان النرويج أنه ستجري دعوة ألمانيا وسويسرا وإسبانيا لتكون "دولًا مرافقة".