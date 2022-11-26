حفاظًا على البيئة.. تفاصيل مبادرة «التوكاتسو» فى المدارس اليابانية بالسويس (فيديو)

تحدثت سوزان يوسف، مدير المدارس المصرية اليابانية بالسويس، عن مبادرة "التوكاتسو" للحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن المبادرة تسهم في ربط الطفل بالبيئة المحيطة به، وحل مشكلات وتحديات المجتمع، مثل تغير المناخ.

وأضافت «يوسف»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن مبادرة "التوكاتسو" تضم في داخلها مبادرة "أصدقاء الأرض" التي تعمل على رفع حب الوطن والأرض وحمايتها.

وأشارت مدير المدارس المصرية اليابانية بالسويس إلى أن الأطفال قدموا أبحاثًا علمية ومشاريع لحل مشاكل البيئة وتلوث المياه، مشددة على أن "التوكاتسو" عبارة عن أنشطة خاصة تنمي الطفل وتربطه بالمجتمع.

وأوضحت مدير المدارس المصرية اليابانية بالسويس أن "التوكاتسو" بمثابة نموذج محاكاة صغير للمجتمع الأكبر، والذي يسهم في زيادة الانتماء وحب الأرض والمحافظة عليها.