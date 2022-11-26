محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالتصدى لأعمال البناء المخالف

كلَّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بمواصلة التصدي وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي ذلك الصدد شن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة الكينج بحري عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض تمت إزالتها بالكامل والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد بمنطقة الكينج.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف أعلى أحد العقارات الكائنة بشارع نعمة الله بالمندرة بحري، حيث تمت إزالة جميع الأعمال المخالفة بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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