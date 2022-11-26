دكتور اقتصاد: روسيا لن تقف مغلولة اليد أمام قرار مجموع دول السبع

قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن قرار مجموعة الدول السبع بتحديد سعر النفط الروسي، يأتى القرار ضمن حزمه موجهة كورقة ضغط على الجانب الروسي بتحديد سقف لأسعار النفط الخام خاصة تلك الموجهة للقارة العجوز تحت رعاية أمريكية بغية تخفيض الأسعار للاوروبين.

دكتور اقتصاد: روسيا لن تقف مغلول اليد أمام قرار مجموع دول السبع

وتابع «يوسف» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على صعيد مختلف سوف يؤدي القرار إلى ما كنت تشير إليه الإدارة الروسية من وقف التعامل بشكل تام مع دول أوروبا؛ ليؤثر ذلك وبشكل كبير على حركة الاقتصاد الروسي خاصة واعتماده على صادرات النفط والغاز لدول الجوار مما ينذر بارتفاع اكبر للنفط والغاز في العالم، فضلًا عن التداول خارج الأسواق المالية ليعيش العالم بين فكي الأزمة الطاحنة لعدة سنوات قادمة، ومن المؤكد أن روسيا لن تقف مغلولة الأيدي أمام تلك القرارات والتي قد تجعلها تدخل العالم معها في صراع سياسي غير محتوم النتائج.