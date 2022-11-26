في ذكرى رحيله.. من هو الطوباوي چاكومو ألبريوني الكاهن؟

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم ذكري الطوباوي چاكومو ألبريوني الكاهن، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: وُلد چاكومو في 4 ابريل 1884م، بمدينة سان لورينزو دي فوسّانو – إقليم كونيو – شمال شرق مملكة إيطاليا، كإبنٍ رابع من أصل ستة أبناء لأبوين هما "مايكل ألبريوني" و"تيريزا الوكو" يعملان بالفلاحة.

وتابع: كان الأضعف صحيّاً بين إخوته، فألحقه عمه بمدرسة ألبا الإكليريكية على نفقته الخاصة بينما كان في السادسة عشر من عمره، كان عمه هو أشبينه الروحي بالمعمودية ويُدعى چاكومو. ومن هُنا اشتُقّ اسمه، كان مرشده الروحي بالمدرسة هو الأب "فرانشيسكو كيَزا".

موضحًا: في ليلة 31 ديسمبر 1899 م، الليلة التي قسمت القرنين التاسع عشر والعشرين، صلّى الطالب چاكومو لمدة خمس ساعات قبل القربان المقدس والتأمل في المستقبل، وشعر أنه مدعو لفعل شيء ما لأهل القرن الجديد.

وتابع: سيم ألبيريوني كاهناً في 29 يونيو 1907 م، وأصبح كاهنًا للرعية في نيرزولي القريبة من مسقط رأيه حصل على الدكتوراه في اللاهوت عام 1908م. أسس ألبيريوني ما مجموعة عشر جمعيات دينية خدمية، ومعاهد دراسات، تعتمد في خدمتها على المكرسين والعلمانيين على حدٍ سواء. تستخدم هذه التجمعات وسائل الإعلام الحديثة لنشر كلمة الله والمساعدة في تنمية الحياة الروحية.

مؤكدًا:بحسب رؤيته كان يؤمن الأب ألبريوني بالشباب، وفي 20 أغسطس 1914 م، قام بتعيين اثنين من المراهقين هما "دزيداريو كوستا" و"تيتو ارماني" ليخدما تحت إشراف صديق له يعمل معه بمجال طباعة النشرات الروحية.

وتابع: عام 1915م، أضاف جمعية مشابهة للنساء، أسماها بنات القديس بولس، كانت لها نفس الخدمة والتوجه، وقد شاركته في تكوينها الأم "تِكلا ميرلو"، وتبع ذلك المزيد من الكنائس والمعاهد منها عام 1924م أسس " جمعية التلاميذ الأتقياء للسيد الإلهي " مع الأم ماريا سكولاستيكا ريڤاتا وهُم الأعضاء التأمليين الذين سيكرسون بشكل خاص لعبادة القربان الأقدس والتأمل به، وكذلك الاستعدادات الليتورچية والخدمات الكهنوتية، وعام 1938م، أسس "جمعية أخوات يسوع الراعي الصالح" وهي جمعية معنية بخدمة المدارس وكذلك التكوين الديني.

وتابع: كما أسس عام 1957م، "جمعية أخوات مريم ملكة الرسل"، وعضواتها يعملن ويصلّين من أجل دعوات جديدة تتكرَّس لجمعية القديس بولس، وفي عام 1958م، أسس "معهد رئيس الملائكة جبرائيل"، وأعضائه رجال مكرسين علمانيين، يساعدون في التكوين الديني وكذلك أعمال النشر الخاصة بجمعية القديس بولس، وعام 1958م، أسس "معهد مريم البشارة" للنساء المكرسات العلمانيات ويعملن في مساعدة جمعية القديس بولس.

مُضيفًا: وخدم الأب ألبيريوني خلال المجمع الڤاتيكاني الثاني بصفته لاهوتياً، وشارك في الجلسات الخاصة التي تم خلالها تشكيل وصياغة مراسيم وتوصيات المجلس، لموافقة آباء المجمع في جلسة كاملة بعد حياة تميزت بقراءة علامات الأزمنة، واستخدام الوسائل الحديثة لنقل الرسالة بالإضافة إلى غنى روحي وفكري، توفيَ الأب چاكومو ألبريوني، وفاةً طبيعية يوم 26 نوڤمبر1971م، بالمقر الرئيسي لجمعية القديس بولس بروما، عمر السابعة والثمانين، بعد ساعة واحدة من زيارة البابا القديس "بولس السادس" له تم دفنه في سرداب فرعي بكنيسة مريم ملكة الرسل بروما وأعلنه البابا القديس "يوحنا بولس الثاني" مكرماً عام 1996م، ثم أعلنه طوباوياً في 27 ابريل عام 2003م