السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 فى انقلاب 6 سيارات ملاكى بطريق «بلبيس- السلام» بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 4 أشخاص اليوم في حادث انقلاب 6 سيارات ملاكي، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى بلبيس المركز كلًا من "إ. م. م"، 28 سنة، مقيم كفر عياد بمركز أبوحماد، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم، و"أ. م. م"، 21 سنة، مقيم قرية الأسدية مصابًا بكدمات بالجسم، "ع. و. م"، 26 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"م. م. ر"، 24 سنة، مقيم بالإبراهيمية مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب 6 سيارات ملاكى على الطريق "بلبيس- السلام" أمام مدخل مدينة العبور.

وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم إصابة أشخاص مستشفى بلبيس المركزى طريق السلام انقلاب سيارات

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وائل لطفي

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