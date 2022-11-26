يعرض في موسم رأس السنة.. تفاصيل حول فيلم «اتنين للإيجار» وأبطاله

تشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الافلام السينمائية الجديدة بالتزامن مع نهاية العام والاحتفال ببداية العام الجديد، ليشارك في موسم أفلام رأس السنة.

تفاصيل فيلم 2 للإيجار

ينتمى فيلم “ اتنين للإيجار” للأعمال السينمائية الكوميدية التي تعتمد على كوميديت الموقف للأبطال.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "اتنين للإيجار" الذي يخوض بطولته النجم بيومي فؤاد مؤخرا البوستر الدعائي الرسمي للعمل تمهيدًا لطرحه بالسينمات.

وظهر على الأفيش الرسمي أبطال العمل وهم كل من النجم بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت والفنانة ناهد السباعي، والفنانة مريهان حسين، والفنان محمد لطفي وعدد آخر من الأبطال.

كما طرح صناع الفيلم بطرح البرومو الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله بطلا العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهما يحاولان كسب عمل بطريقة كوميدية وتفاعل الجمهور معهما.

بدأ صناع الفيلم فى الترويج للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق بوستر الفيلم أو الإعلان التشويقي، فضلاً عن إطلاق إحدى الأغاني الموجودة داخل العمل.

وطرحت الأغنية الدعائية للفيلم من غناء مريهان حسين وجاءت الأغنية الأولى التي طرحها صناع العمل بعنوان "كلمتين وبس" غناء الفنانة ميرهان حسين التي تشارك في العمل كضيفة شرف، ومن كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي.

وتلعب ميرهان حسين خلال أحداث الفيلم ببطولة إحدى حكايات العمل الذي يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومي ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

فيما تجسد رانيا يوسف خلال الاحداث شخصية ممثلة مشهورة يدور بينا وبين نجمى العمل العديد من المواقف الكوميدية فيما تظهر اسعاد يونس كاحد ضيوف شرف الفيلم.

وتعتمد قصة فيلم "اتنين للإيجار" على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ميريهان حسين، ثراء جبيل، وإسعاد يونس، ومن تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية ويدور الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

الفيلم يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام الماضى، ويعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

أبطال فيلم اتنين للإيجار

فيلم "اتنين للإيجار" من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويكون كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت وسشارك فى البطولة كلا من رانيا يوسف ومريهان حسين وثراء جبيب وناجى سعد وليلى عز العرب ومحمد لطفى وإيمان السيد وعدد آخر من نجوم الفن.