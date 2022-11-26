«مصر أبهرت العالم».. سنة على افتتاح طريق الكباش بين معبدى الأقصر والكرنك

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن سنة مرت على افتتاح طريق الكباش، وهو الحدث الأبرز الذي كان محط أنظار العالم، حيث أعادت مصر إحياء الطريق الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر، متابعًا: «لدينا متاحف وآثار كثيرة اهتمت بها الدولة المصرية، ووجود هذه المتاحف يمثل ركيزة أساسية في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر».

مصر تعمل بقوة فى ملف المتاحف والآثار

وأضاف عبدالصمد، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى: «عندما نتحدث عن المتاحف، نجد أن مصر عملت على هذا الملف بقوة واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة خلال وقت قصير، ولمسنا ذلك جميعًا في أكثر من حدث عالمي نظمته مصر، بالإضافة إلى موكب نقل المومياوات الحدث الأبرز، حيث جرى نقل المومياوات إلى منطقة الفسطاط تحديدًا، وكان ذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي».

فيما قالت بسنت الحسيني، مقدمة البرنامج: «لم يمر وقت قليل حتى كانت مصر أمام حدث أكبر وهو طريق الكباش، حيث يبلغ طوله 2700 متر، وتاريخه يرجع إلى أكثر من 3000 سنة، وتوالت الاكتشافات فيه منذ الكشف الأول عام 1949". حيث أكدت الإعلامية بسنت الحسيني أن العالم تابع هذا الحدث عن كثب وأشاد بدور مصر في نقل المومياوات وطريق الكباش، وكلنا كنا فخورين به كمصريين».

وأشارت «الحسيني» إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف تطوير المتاحف الأثرية، حيث امتد من القاهرة إلى مختلف المحافظات، إذ عززت مصر من أهميتها حتى تسهم في انتعاشة السياحة، مثل متحف آثار الغردقة الموجودة فيه كنوز من آثار مصر الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، حيث جرى غلقه لمدة 19 سنة، ثم عادت الدولة المصرية لتطوره وتفتتحه مرة أخرى.