السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مازن هشام يتوّج بلقب بطولة ماليزيا للاسكواش 2022

مازن هشام
مازن هشام
ads

نجح اللاعب مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا وبطل وادي دجلة، في التتويج بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022، والمُقامة حاليًا في كوالالمبور للرجال والسيدات.

وأقيمت منافسات بطولة Malaysian Open، في كوالالمبور للرجال والسيدات، خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

مازن هشام يتوّج بلقب بطولة ماليزيا للاسكواش 2022.. وطارق مؤمن يحصد الوصافة

وتوّج اللاعب مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا وبطل وادي دجلة، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022، كأول ألقابه في الموسم الحالي، على حساب منافسه "طارق مؤمن" الذي حصد الوصافة.

وتمكّن مازن هشام من قلب الطاولة ليحوّل تأخره إلى فوز على مواطنه "طارق مؤمن" بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 54 دقيقة في نهائي بطولة ماليزيا للاسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11، 8-11، 11-6، 11-8، 11-5

يذكر أن مازن هشام، بطل وادي دجلة، كان قد تأهل إلى نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، بعدما تغلّب على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-1.

بينما تأهل "طارق مؤمن" إلى نهائي بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد فوزه على السويسري نيكولاس مولر، بنتيجة 3-0.

نيلي جيليس تحصد لقب بطولة ماليزيا للاسكواش على حساب أوليفيا فيشتر

في المقابل، توّجت اللاعبة البلجيكية "نيلي جيليس" بلقب بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد فوزها على منافستها الأمريكية "أوليفيا فيشتر"، بنتيجة 3-1، في مباراة قوية استمرت لمدة 59 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-5, 13-11, 11-9

علي فرج ينسحب من بطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة

من ناحية أخرى، قرر "علي فرج"، المصنف الأول عالميًا وبطل وادي دجلة، الانسحاب من بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الحدث، كما انسحب من بطولة سنغافورة، التي أقيمت في شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل استمرار معاناة "علي فرج" من الإصابة في الركبة، والتي تعرّض لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، وانسحب على إثرها من المباراة النهائية أمام البيروفي "دييجو إلياس".

مازن هشام طارق مؤمن بطولة ماليزيا للاسكواش بطولة Malaysian Open اسكواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

«الجميع سواسية».. مصدر قضائي يوضح أسباب إخلاء سبيل منة شلبي

نائب محافظ قنا يشارك فى ندوة تثقيفية حول مرض السكرى

هاني حافظ يعرض مقترح منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالقطاع الطبي على وزير الصحة

ضبط طنيّ ونصف أرز رفيع الحبة بأزيد من السعر الرسمي في الفيوم

المنتدى الاقتصادي العالمي: مخرجات «كوب 27» نجحت في تمويل التعهدات المتعلقة بالغابات

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»