نجح اللاعب مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا وبطل وادي دجلة، في التتويج بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022، والمُقامة حاليًا في كوالالمبور للرجال والسيدات.

وأقيمت منافسات بطولة Malaysian Open، في كوالالمبور للرجال والسيدات، خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

مازن هشام يتوّج بلقب بطولة ماليزيا للاسكواش 2022.. وطارق مؤمن يحصد الوصافة

وتوّج اللاعب مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا وبطل وادي دجلة، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022، كأول ألقابه في الموسم الحالي، على حساب منافسه "طارق مؤمن" الذي حصد الوصافة.

وتمكّن مازن هشام من قلب الطاولة ليحوّل تأخره إلى فوز على مواطنه "طارق مؤمن" بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 54 دقيقة في نهائي بطولة ماليزيا للاسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11، 8-11، 11-6، 11-8، 11-5

يذكر أن مازن هشام، بطل وادي دجلة، كان قد تأهل إلى نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، بعدما تغلّب على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-1.

بينما تأهل "طارق مؤمن" إلى نهائي بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد فوزه على السويسري نيكولاس مولر، بنتيجة 3-0.

نيلي جيليس تحصد لقب بطولة ماليزيا للاسكواش على حساب أوليفيا فيشتر

في المقابل، توّجت اللاعبة البلجيكية "نيلي جيليس" بلقب بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد فوزها على منافستها الأمريكية "أوليفيا فيشتر"، بنتيجة 3-1، في مباراة قوية استمرت لمدة 59 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-5, 13-11, 11-9

علي فرج ينسحب من بطولة هونج كونج للاسكواش بسبب الإصابة

من ناحية أخرى، قرر "علي فرج"، المصنف الأول عالميًا وبطل وادي دجلة، الانسحاب من بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الحدث، كما انسحب من بطولة سنغافورة، التي أقيمت في شهر نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل استمرار معاناة "علي فرج" من الإصابة في الركبة، والتي تعرّض لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، وانسحب على إثرها من المباراة النهائية أمام البيروفي "دييجو إلياس".