تطوير حديقة شارع المنيرة بدشنا بالتنجيل والتشجير

قام أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وقاسم عبدالراضي نائب رئيس المدينة، اليوم، بمتابعة أعمال تطوير الحديقة عن طريق التشجير وتركيب النجيلة، وذلك بعد تسوية الأرض ووضع طبقة من الرمال قبل الفرش، بشارع المنيرة بالصعايدة، وذلك من قبل قسم الزراعة بالوحدة المحلية.

وأوضح أشرف أنور أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تقوم بإنشاء ثانى حديقة عامة على مساحة 400 متر، لتكون متنزه عام للمواطنين، كما أوضح أنه بعد زراعة النجيلة وتشجير الحديقة بأشجار الكينوكارفس والفيكس السعودي، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في تواصل مستمر في زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق والميادين الخضراء بالمدينة، وذلك ضمن توجيهات في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تمت إستضافتها مصر نوفمبر الحالى بشأن التغيرات المناخية.

في سياق آخر، كانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أمس الجمعة، برئاسة أشرف أنور وقاسم والحسينى نائبا رئيس المدينة حملة مكبرة لإزالة المنشآت المخالفة المتعدية على الطريق العام ؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأوضح أنور أن الحملة أسفرت، عن إزالة إجمالي 5 حالات تعد بمساحة 390 م²، 1 حالة تعد بالبناء على الطريق العام بمساحة 30م²، 4 حالات تعد مخالفات البناء وأحكام القانون 119 لسنة 2008، وذلك بمنطقتى العزازية والصعايدة بمدينة دشنا.

وشدد أشرف أنور، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها.