السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ياسر قمر وعمرو مخلوف في المغرب لحضور كونجرس الاتحاد الأفريقي للطائرة

قمر ومخلوف
قمر ومخلوف
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توجه صباح اليوم ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري إلى دولة المغرب الشقيقة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي «الكونجرس الإفريقي».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر.

وسيتم خلال عمومية الاتحاد الإفريقي مناقشة الميزانية والحساب الختامي ونشاط الاتحاد الإفريقي في الفترة الماضية، وأيضًا نشاطه في الفترة المقبلة.

كما سيتم تحديد أماكن الدول التي ستستضيف البطولات القادمة.

 يذكر أن مصر قامت بتقديم طلب لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية لرجال الكرة الطائرة، المقرر إقامتها في شهر سبتمبر العام المقبل.

كما سيتم توزيع البطولات التي ستقام في المرحلة المقبلة بين مصر، تونس، كينيا، والمغرب، والاستماع لتقرير اللجان الفنية، ولجان المدربين، وأيضًا لجان الحكام..

 

 

 

عمرو أمين صندوق الاتحاد المصري إلى دولة المغرب الكونجرس الإفريقي بطولة الأمم الإفريقية لرجال الكرة الطائرة الأمم الإفريقية لرجال الكرة الطائرة

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وائل لطفي

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