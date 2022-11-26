السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 551 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي في حملات تموينية مكبرة

حملات تموينية
حملات تموينية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما تم ضبط  قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (500 كيلوجرام "فول"، وكذا ضبط (551) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (7.500 طن دقيق أبيض "عينى" - 16,100 طن "مكرونة - سكر - ملح - أعلاف" - 15210 عبوات "بسكوت - زيوت عطرية" - 11510 عبوات سجائر). 

كما تم ضبط (923) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندي، عينى"- 216 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 172 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 515 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (8,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" - 1,100 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

الإدارة العامة شرطة التموين مديريات الأمن قطاع الأمن العام الجرائم التموينية حجب السلع

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