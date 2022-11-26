السبت 26 نوفمبر 2022
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استشارى يقدم نصائح لتقوية المناعة لمواجهة التقلبات الجوية (فيديو)

المناعة
المناعة
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قدّم الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، نصائح لتقوية المناعة لمواجهة التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية تعد موسم انتشار العدوى الفيروسية بشكل واضح، ولذلك يجب أن نحافظ على مناعتنا خلال تلك الفترة.

وأضاف الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن المحافظة على الجهاز المناعي تتطلب الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وذلك من خلال ارتداء ملابس شتوية متوسطة مناسبة للأجواء الحالية، بالإضافة إلى ضرورة التهوية قبل الخروج من المنزل.

وتابع: "قبل ما الطفل ينزل من البيت لازم يشرب ميه ويغسل وشه ويتعرض للهواء بدرجات بسيطة، حتى نتجنب إصابته بالأمراض التنفسية المنتشرة".

وشدد استشاري المناعة والحساسية على ضرورة التغذية الجيدة البروتينية قليلة الدسم والسكر، مؤكدًا أهمية تناول عسل النحل في الصباح ضمن وجبة الإفطار، منوهًا بأن التغيير في درجات الحرارة هو الأخطر وسبب الإصابة بالأمراض التنفسية.

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