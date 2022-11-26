مصرع طفلة وإصابة شقيقيها في حادث بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب شقيقها، اليوم، إثر انهيار حائط منزلهم بقرية جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط حائط منزل بجزيرة دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وأسفر عن مصرع طفلة وإصابة شقيقيها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا وتبين بعد الفحص مصرع "جنا أحمد صابر، تبلغ من العمر 4 أعوام، وإصابة شقيقتها روضة أحمد صابر، تبلغ من العمر 11 عامًا، ومي أحمد صابر، تبلغ من العمر 9 أعوام، إثر انهيار حائط منزلهم عليه بجزيرة دندرة في قنا.

تم انتشال الجثة والمصابين من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى قنا العام، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.