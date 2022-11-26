تشكيل أستراليا الرسمى أمام تونس فى كأس العالم 2022

أعلن جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة تونس في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة نظيره منتخب تونس، على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة أستراليا ضد تونس في كأس العالم 2022، في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أستراليا الرسمي استعدادًا لمواجهة تونس في كأس العالم 2022

وجاء تشكيل منتخب أستراليا الرسمي أمام تونس، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: عزيز بهيش - كي رولز - هاري سوتار - ناثانيل أتكنسون.

خط وسط الملعب: ماثيو ليكي - آرون موي - جاكسون إريفين - ريلي ماكجري - كريج جوودين.

في خط الهجوم: ميتشل دوكي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022

وتُذاع مباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD.

حكم مباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الحكم الألماني الدولي "دانيال شيبرد"، لتولي إدارة مباراة تونس ضد أستراليا في مونديال قطر 2022.

ويتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، والتي تضم منتخبات تونس، فرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك.

وكان منتخب تونس قد خطف نقطة ثمينة، بعد تعادله سلبيًا مع الدنمارك، بينما خسر منتخب أستراليا أمام فرنسا بنتيجة 1-4، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2022.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.