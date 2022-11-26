أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت قبلة لاستقدام شركات تكنولوجيا المعلومات (فيديو)

قال محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن الدولة اتخذت نهج التطور والتحول التكنولوجي، وساهم في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات التابعة له.

وأضاف البهواشي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن مصر أصبحت قبلة لاستقدام الشركات العالمية، لتوطين تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المختلفة.

رفع كفاءة الخدمات التكنولوجية والإلكترونية

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الخدمات التكنولوجية والإلكترونية، حيث أننا نجحنا في توصيل تلك الخدمات إلى القرى والريف.

وأكد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيطرت بشكل واضح على القطاعات المختلفة، سواء الزراعية أو الصناعية، مشددا على أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبح جزء أساسي من حياة الإنسان.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الإلكترونية لـ6 مليار دولار، موضحًا أن زيادة الصادرات لا تقتصر فقط على القطاع التكنولوجي، بل على جميع القطاعات.