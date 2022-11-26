السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: بيان البرلمان الأوروبى يجافى الحقيقة ولن نلتفت لهذه المغالطات

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور
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انتقدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بيان البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أنه بُني على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة، وجاء متحيزًا وغير موضوعي بهدف تشويه سياسة وجهود مصر الناجحة، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وأكدت النائبة هناء سرور، أن ما حققته الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير وطفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل أو الزراعة، والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التي غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.

وتابعت سرور، أنه على سبيل المثال مشروع "حياة كريمة" هو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث إنه واحدًا من أهم المشروعات العملاقة التي تعظم حقوق الإنسان في مصر والعالم أجمع.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، ولن تلتفت لمثل هذه المغالطات والادعاءات المزيفة والتشويش على النجاح.

البرلمان الاوروبى الجمهورية الجديدة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب العشوائيات القطاعات التنموية بناء الجمهورية الجديدة بيان البرلمان الأوروبي حقوق الانسان فى مصر حقوق الانسان

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