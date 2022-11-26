السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فتيات إعدادي» كفر الشيخ أول الجمهورية بمسابقة حفظ وتجويد القرآن

فتيات كفر الشيخ
فتيات كفر الشيخ
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حصدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية المركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية بالتصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم للفتيات عن المرحلة الإعدادية، كما حصلت على المركز الخامس بنفس المسابقة عن المرحلة الثانوية، وجاءت بالمركز العاشر للمرحلة الابتدائية، وذلك بالمسابقة التي تنظمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة ١٥ مايو بالقاهرة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ من نوفمبر الجاري.

ومن واقع نتائج المسابقة عن المرحلة الابتدائية للفتياتن حُصد المركز العاشر بها على مستوى مناطق الجمهورية للطالبة هاجر حمادة محمد خلاف، طالبة معهد سيدي سالم الابتدائي.

وبحسب ما أسفرت عنه نتائج المسابقة بالمرحلة الإعدادية للفتيات؛ حصلت الطالبة بسملة محمد سالم محمد؛ المركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية، وهي طالبة معهد فتيات سيدي سالم الإعدادي، بينما عن نتائج المسابقة بالمرحلة الثانوية للفتيات؛ حصلت الطالبة حبيبه هاني النجار؛ علي المركز الخامس على مستوى مناطق الجمهورية، وهي طالبة معهد فتيات قلين الثانوي.

وقد تم تكريم الطالبات الفائزات بهذه المراكز بجوائز مالية وعينية قيمة، من قبل الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، علاوة علي تكريم هناء علي طه يحي، معلمة معهد أبو بكر الإبتدائي، والمشرفة المصاحبة للطالبات خلال فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة.

وأشاد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ بالطالبات الفائزات بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وللقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد التي ينتسب لها هؤلاء الطالبات الفائزات بالمسابقة.

ويقوم على الإشراف العام على مسابقات رعاية الطلاب بالمنطقة حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ويتابع فعالياتها زينب عبدالحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويُعد لها حنان الوكيل، عضو رعاية الطلاب بالمنطقة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 

القرآن فتيات تكريم الأزهر كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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