السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ساوثجيت: التعادل مع أمريكا بمثابة الحصول على ميدالية فضية

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت
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اعترف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بصعوبة مباراته التي خضاها ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال قطر 2022.

 

وانتهت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

 

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية، وهذا ما توقعناه".

 

وأضاف: "دائما ما كنا نواجه صعوبة للخروج من الحالة الرائعة التي كنا عليها ضد إيران وبعد ذلك نواجه فريقا رياضيا منظما للغاية على الجانب الدفاعي".

 

وواصل حديثه: "كان ينبغي علينا أن نظهر فريقا مختلفا ومميزا، كان علينا إظهار المرونة والدفاع عن منطقتنا أكثر، مواجهة ويلز ستكون مختلفة تمامًا، أنا سعيد جدًا بالطريقة التي بنينا الهجمة من الخلف، أمريكا تجعل ذلك الأمر صعبا حقا".

 

وتابع: "نقطة التعادل كانت متسحقة وبالنسبة لي كانت الميدالية الفضية اليوم هذه النقطة لأنها تضعنا في مكان قوي للتأهل لو تمكنا من الفوز في مباراتنا الأخيرة".

جاريث ساوثجيت الولايات المتحدة منتخب إنجلترا مباراة إنجلترا والولايات المتحدة مونديال قطر 2022

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