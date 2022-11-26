إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ640 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 640 مليونا و849 ألفا و311 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و629 ألفا و219 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.1 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و79 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ689 ألفا و342 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و604 وفيات.