السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمود الليثى عن خوضه عالم الكتابة: «عندى إصرار أجرب كل حاجة»

محمود الليثي
محمود الليثي
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قال الفنان محمود الليثي، إنه قام بخوض تجرية كتابة الأفلام والمسلسلات أكثر من مرة، ولكن لم يعرض أي منها حتى الأن، معبراً: "أنا عندي إصرار أجرب كل حاجة".

 

التحدي والإصرار 

وأكد الفنان محمود الليثي، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يلاحظ قلة الأعمال الفنية التي يخاطب محتواها الأطفال، ولهذا فكر في إنتاج مشروع صغير يخص الأطفال ولكن لم يكتمل بعد.

المساعدة الفنية

وفي السياق ذاته، عبرت الفنانة آيتن عامر عن إعجابها الشديد بهذا المشروع الكرتوني الخاص بالأطفال، معلقة:" أهم حاجة في مشاريع الأطفال المحتوى لكن مش شرط يكون العمل بإمكانيات عالية وضخمة، أنا مستعدة أشارك في أي عمل كرتوني للاطفال من غير فلوس".

محمود الليثي أيتن عامر التاليف والكتابة سهرانين أمير كرارة

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وائل لطفي

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