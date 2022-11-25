أنغام وتامر عاشور يتألقان بغناء «أنا بعشق البحر» (فيديو)

حل النجم تامر عاشور ضيفًا على برنامج “أنغام” المذاع عبر قناة “DMC” الفضائية والذي تقدمه النجمة أنغام.

وقدم تامر عاشور وأنغام خلال الحلقة أغنية “أنا بعشق البحر” لنجاة الصغيرة وتألق الثنائي في غناء الأغنية بشكل جديد ومختلف على طريقة الـ"ديو".

وكشف تامر عاشور خلال الحلقة عن بداياته الفنية ودخوله عالم التلحين والغناء وكواليس تعاونه مع كبار نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي.

مواعيد عرض برنامج أنغام

ويعد برنامج "أنغام" أولى تجارب المطربة أنغام في تقديم البرامج، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن تستضيف أنغام الفنانة نوال الزغبي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة 9 مساء على dmc.

كما يعرض برنامج أنغام الجديد عبر منصة WATCH IT الرقمية، بجانب بث البرنامج عبر قناة دبي الفضائية، يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

ويعتبر برنامج أنغام الجديد برنامجًا فنيًا غنائيًا تستضيف خلاله نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي ويتطرق البرنامج في الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي، مرورًا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.