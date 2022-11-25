الإليزيه: محادثات ماكرون مع بوتين غير مُدرجة على جدول زيارة واشنطن

أفاد الإليزيه، الجمعة، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُجري محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي في تصريحات له، إنّ المحادثات مع الرئيس بوتين غير مدرجة على جدول أعماله قبل زيارته للولايات المتحدة".

ويصل إيمانويل ماكرون إلى واشنطن مساء الثلاثاء المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حول مشروع قانون التضخم وإمكانية استثناء الأوروبيين منه.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه من المتوقع أن يُجرى “ماكرون” محادثة مع نظيره الروسي بوتين قريبًا، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.

في منتصف نوفمبر، أعلن الإليزيه أنّ ماكرون سيتصل ببوتين بعد قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في 15 و16 نوفمبر في إندونيسيا.

قبل أن يُعلن “ماكرون”، الأربعاء، عن اعتزامه إجراء اتصال مباشر مع “فلاديمير بوتين” خلال أيام، حول المسائل النووية المدنية أولاً ومحطة الطاقة في زابوريجيا.

وتعود آخر محادثة رسمية بين الرئيسين إلى 11 سبتمبر.

تأمين محطّة زابوريجيا

كذلك، أشار الإليزيه إلى أنّ الرئيس الفرنسي يعمل على تأمين محطّة زابوريجيا النووية (جنوب أوكرانيا) المحتلّة من قبل الروس، و"التي كانت في صلب محادثة سابقة، حتّى محادثتَين مع الرئيس بوتين".

وقال مستشار الرئاسة "ما نفهمه، هو أنّ هناك موافقة من حيث المبدأ من الروس على إنشاء منطقة الحماية هذه، لكنّ الإجراءات حسّاسة للغاية ولايزال هناك عمل يتعيّن القيام به".

وأضاف أنه "يجب الحفاظ على ضغط كبير على كلّ الفاعلين لأنّ لا أحد، سواء كان روسياً أو أوكرانياً، يمكنه اللعب بسلامة المحطّة".