التضامن اليوم| إطلاق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.. والقباج: دعم المرأة حجر أساس لاستقرار الأسرة

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الأنشطة والفعاليات، يستعرضها الدستور في موجز نشاط الوزارة، من خلال السطور التالية..

وزيرة التضامن تدشن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار"، اليوم الجمعة، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

https://www.dostor.org/4240312



وزيرة التضامن: المرأة حجر الأساس لاستقرار الأسرة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم سيدات مصر البطلات والمثابرات، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشيرة إلى أن حملة وزارة التضامن الاجتماعي تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

https://www.dostor.org/4240322

«صندوق علاج الإدمان»: نستهدف رفع وعى فئات المجتمع بمخاطر المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرامج الوقائية تهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأختلاف أعمارهم وثقافتهم وبيئاتهم بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وأضاف صندوق علاج الإدمان، في بيان له، أنه يتم استخدام العديد من الأنشطة والفعاليات المواجهة لتلك الفئات من "ندوات علمية، عروض مسرحية، مبادرات مجتمعية، معسكرات شبابية، تدريبات لإعداد القيادات، حملات إعلانية، توعية إلكترونية" بهدف جذبهم وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها.

https://www.dostor.org/4240558