الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز يطالب البرلمان المصرى بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا

محمد الباز
محمد الباز
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طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البرلمان المصري، بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا وبالوقائع، وهي معروفة ومنشورة ومؤيدة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البرلمان المصري لازم يصدر قرار بالمثل، ويقول للبرلمان الأوربي احترموا نفسكم، بص في بيتك قبل ما تبص في بيوت الناس بالباطل".

ولفت الباز إلى أن البرلمان المصري، ذكر البرلمان الأوروبي أنه الأجدر به بدل الرصد المتزايد غير الدقيق للداخل المصري، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات للحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي بواجهها اللاجئون والمهاجرون والأقليات العرقية، من العنصرية الممنهجة، وتنامي العديد من الظواهر المقلقة كالإسلاموفوبيا والعنف ضد المرأة، والجرائم ضد القصر وعنف الشوارع.

واختتم الباز: "يجب أن يعرف العالم أن هذا البلد له من يدافعون عنه، ويردون عليه، الأوربيون يخرجون عن كل الأعراف الدولية ويتدخلون في شئون الدول بشكل سافر وبالباطل".

الباز البرلمان الاوروبى البرلمان المصري حقوق الانسان الإسلاموفوبيا

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