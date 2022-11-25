كأس العالم 2022.. تيموثى ويا يقود هجوم الولايات المتحدة أمام إنجلترا

أعلن جريج برهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا مساء اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022.

ويمتلك منتخب أمريكا نقطة واحدة فقط بعد تعادله في مباراته الماضية مع ويلز بهدف لهدف، بينما يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز الكبير الذي تحقق على إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل الولايات المتحدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: ديست، زيمرمان، تيم ريم، روبنسون

خط الوسط: وستون ماكيني، تايلر أدامز، يونس موسى

خط الهجوم: تيموثي ويا، حاجي رايت، بوليسيتش