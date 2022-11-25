مستقبل وطن ببنى سويف ينظم قافلة طبية فحصت 1200 مريض بقرية بلفيا

نظمت أمانتا الصحة والعمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بالتنسيق مع أمانة مركز بني سويف، قافلة طبية مجانية تضمنت الفحص والعلاج وندوة تثقيفية صحية، لأهالينا بقرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم، والدكتور محمد بكري الخولي أمين الصحة والسكان، الأستاذ مصطفى الفيومى أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والمهندس طارق مخيمر أمين مركز بني سويف.

وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن فى تخصصات "الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد"، بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للأطفال والسيدات وكبار السن.

أقيمت القافلة الطبية بحضور اللواء جمال فتحى الأمين المساعد، وعاطف السيوي أمين التنظيم بمركز بني سويف، والدكتور محمد عويس أمين الصحة بالمركز، وناصر البطل أمين العمل الجماهيري، وأحمد شعبان الجميل أمين المهنيين، وليد راضي أمين المجالس المحلية بمركز بني سويف، وقيادات وشباب الحزب بقرية بلفيا.

كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية بالمجان، وذلك وسط حضور و إقبال كبير من المواطنين بقرية بلفيا والقرى المجاورة لها.