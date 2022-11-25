الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دينية الشيوخ»: العفو الرئاسى عن ألف حالة نقلة فى مجال حقوق الإنسان

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم
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أشاد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بوصول عدد حالات المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا، إلى أكثر من 1000 حالة منذ تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بقرار من الرئيس السيسي، قائلًا: "إنه انتصار لحقوق الإنسان وللدولة المدنية، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتوجهات الجمهورية الجديدة".

ونوه "نسيم" في تصريحات صحفية للمحررين اليوم، بالإفراج عن دفعة جديدة تضم نحو 30 شخصًا، ليصل عدد المفرج عنهم إلى ما يفوق الألف حالة في شهور قليلة، ومواصلة اللجنة عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، للنظر في ملفات باقي المحبوسين احتياطيًا.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، قائلًا إن ما يتم من جهود ضخمة في إطار الجمهورية الجديدة وتوجهاتها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالإشارة إلى وجود معايير في الإفراج عن دفعات تلو دفعات من المحبوسين في مقدمتها عدم التورط في الإرهاب أو التحريض على مؤسسات الدولة، علاوة على رفض كافة الضغوط الخارجية والأجنبية تجاه بعض الأشخاص، وهم يقضون أحكامًا قضائية باتة، صادرة عن قضاء مصر النزيه والشريف والمستقل.

إفراج عن دفعة جديدة الإفراج عن المحبوسين اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ العفو الرئاسي النائب نادر يوسف نسيم توجهات الجمهورية الجديدة حقوق الانسان مجال حقوق الإنسان

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