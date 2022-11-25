الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المهن التمثيلية تدعو لاحترام خصوصية منة شلبى وانتظار تحقيقات النيابة

جريدة الدستور
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أعربت نقابة المهن التمثيلية عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء.

وأضافت في بيان صحفي: “ وصل الأمر إلى  حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي على بياناتها الشخصية”.

وتابعت: “كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات”.

وأهابت  النقابة بالجميع التحلي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون.

وجددت النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات.
 

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