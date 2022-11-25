الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روبى تتألق فى حفلها الغنائى بالسعودية (صور)

روبي
روبي
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أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا وسط جمهورها بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتألقت روبي خلال الحفل، والتي ظهرت فيه بإطلالة حمراء وهي ترتدي بدلة مصنوعة من الجلد، وقدمت للجمهور عددا كبيرا من أغنياتها الشهيرة ومنها: "حتة تانية، ليه بيداري كده، لازقة خفاش، قلبي بلاستيك، أمك وأبوك، يالروموش، وانت عارف ليه، وغاوي، والغرام، وأنا عمري ماستنيت حد، وأنا لو زعلانه، مالي، آه من عمايلوا، ومايل يا ليل"، وغيرها من الأغنيات.

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فيلم “جروب الماميز”

وتنتظر النجمة روبي عرض فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "جروب الماميز" بدور العرض السينمائية، حيث طرحت الشركة المنتجة لفيلم "جروب الماميز" عددًا من البوسترات الدعائية للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية يوم 28 ديسمبر المقبل.

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وتضمنت البوسترات الدعائية صورا منفردة عن شخصية كل بطل من الأبطال المشاركين في فيلم "جروب الماميز"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

"جروب الماميز" بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإنتاج محمد رشيدي، برودكشن وإخراج عمرو صلاح، وشهد الفيلم اعتذارات بالجملة بعد التغييرات التي تم إجراؤها على السيناريو من عدد من النجوم ومنهم غادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد. 

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النجمة روبي روبي المملكة العربية السعودية موسم الرياض فيلم “جروب الماميز” نمت ننه عزيز الشافعي

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وائل لطفي

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