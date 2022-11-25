فالنسيا يدرك التعادل لصالح الإكوادور وينفرد بصدارة هدافى المونديال

أدرك إنير فالنسيا مهاجم الإكوادور هدف التعادل في المباراة المقامة بين منتخب بلاده وهولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 49 بعد توغل بيرفيس إستوبينان داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس نوبرت ولكن تابعها فالنسيا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وانفرد فالنسيا بصدارة هدافي مونديال قطر 2022 برصيد 3 أهداف بعد أن سجل هدفي منتخب بلاده في شباك قطر في المباراة الافتتاحية.

وسجل كودي جاكبو هدف التقدم لصالح منتخب هولندا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعد عدة تمريرات بين لاعبي منتخب هولندا وصلت الكرة لجاكبو خارج منطقة الجزاء الذي سد كرة قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

