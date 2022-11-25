الصحة: تدريب 850 مُثقف صحي للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب 850 فردًا من المثقفين الصحيين في مديريات الصحة بالمحافظات، لرفع وعي المواطنين بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على مكتسبات الدولة في مكافحة الجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن خدمات التوعية ورفع مستوى الثقافة الصحية، حول أهمية اللقاحات وأمانها، وصلت لأكثر من 9 ملايين مواطن، في المحافظات المستهدفة، إلى جانب تسجيل 150 ألف مواطن، أبدوا رغبتهم في تلقى اللقاحات.



وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات له، أنه تم تدريب فرق التثقيف الصحي، ورفع مهارات مديريها في 23 محافظة، على الأسلوب الأمثل لتوصيل رسالة التوعية للمواطنين وتصحيح الأفكار والمعلومات المغلوطة، إلى جانب التعريف بكيفية التسجيل على منصة التواصل التفاعلي، وعبر الخط الساخن 15335.

وأضاف «عبدالغفار» أن منظمة يونيسيف تعاونت مع الوزارة في إعداد المادة العلمية، وإتاحتها للمتدربين من خلال موقع إلكتروني، تم تصميمه خصيصا، للإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات الأكثر شيوعًا، إلى جانب تصحيح الشائعات المتداولة بين المواطنين.

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