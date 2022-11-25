رئيس جهاز العاصمة الإدارية: نراعي وجود مسارات خاصة لذوى الهمم بالطرق والأحياء

أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن أهم ما يميز الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة التصميمات المعمارية الخاصة بالواجهات التي بها محاكاة للمعمار الفرنسي بمنطقة جاردن سيتى، حيث هناك اقتباس لمنطقة جاردن سيتى من الميادين صاحبة الطابع المميز للغاية .

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، والمُذاع عبر قناة “النهار”،مساء اليوم الخميس، أن الطرق بها أماكن محددة لانتظار السيارات لكل قاطنى الوحدات السكنية، كما تم مراعاة مسارات السيارات ومسارات للدرجات ومسارات خاصة بذوى الهمم وانتقالهم من الطرق إلى العمارات .

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن المميز في تلك الأحياء السكنية أن التخطيط الخاص بالعمارات ذو طابع مميز، وكل مجموعة تضم 5 عمارات تتوسطهم بلازا وهناك مساحات خضراء مميزة للغاية وأماكن للتنزه والمشي وكل الطرق تم إنشاءها بالإنترلوك وهناك أماكن انتظار وقتية وأماكن انتظار دائمة.