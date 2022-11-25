القسم الألماني لليونسكو يؤكد تخلي روسيا عن رئاسة لجنة التراث العالمي

أعلن القسم الألماني لليونسكو، اليوم الجمعة، انسحاب موسكو من رئاسة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وتتولى روسيا رئاسة اللجنة منذ الصيف الماضي. وفي الظروف العادية تعقد اجتماعات اللجنة في بلد رئيسها.

عرقلة عمل اللجنة

لكن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تسببت في عدم انعقاد اجتماع هذا العام. وأدى هذا في الواقع إلى عرقلة عمل اللجنة في كثير من المجالات.

وكان من المفترض خلال الاجتماع تحديث قائمة المواقع المدرجة في قائمة اللجنة للتراث العالمي.

ويتوقع أن تعلن السعودية -التي تحل في الترتيب بعد روسيا- قرارها بشأن إن كانت ستتولى رئاسة اللجنة في الأيام المقبلة.

وذكرت اليونسكو أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد موعد ومكان انعقاد دورتها العادية المقبلة المتوقعة في النصف الأول من العام 2023.

وكان مصدر دبلوماسي صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن استقالة سفير روسيا لدى منظمة اليونسكو، يضع حدا للجمود الذي طرأ على مجموعة كان يترأسها وتتولى مهمة حفظ المواقع الثقافية حول العالم.

ووفقًا لليونسكو ستكون هناك جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا العام لاتخاذ قرار بشأن الرئيس الجديد.