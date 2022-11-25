عودة سوق الأحد للمواشي بقرية الجعفرية في مدينة السنطة بالغربية

عادت الحياة مرة أخرى لسوق الأحد للمواشي بقرية الجعفرية في مدينة السنطة والذي كان يعد أحد أكبر أسواق محافظة الغربية لبيع وتداول رؤوس الماشية والذي عاود للعمل مرة أخرى، بعد توقف جزئي لأكثر من عام ونصف واقتصر على الماعز والأغنام أمام المزارعين.

ويتجمع في سوق الجعفرية التجار من مختلف المحافظات والذين أكدوا أن السوق ينعقد عقب صلاة الفجر ويوجد رعاية بيطرية وتواجد أمني بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأعرب التجار عن شكرهم للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على قرار عودة السوق بشكل كامل الذي خفف العبء المادي عليهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب تأثرهم لتوقف السوق.

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن عبد العال السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك لاستعراض تقرير المؤشرات السكانية للمحافظة طبقاً لمحاور عمل الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي تتسق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من بداية سنة الأساس في 2014 وحتى آخر إصدار متاح للمؤشر.

بدأ الاجتماع بعرض أهم توصيات وقرارات الاجتماع السابق للمجلس ودور المديريات في تنفيذ ما ورد من توصيات وعلى رأسها ما تم تنفيذه من أنشطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والشريكة في التنفيذ وهي مديريات الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، مركز الإعلام، هيئة محو الأمية، تلا ذلك عرض ومناقشة تقرير منتصف المدة عن الخطة الاستراتيجية 2015-2030 والخاصة بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.

ومن جانبه أكد رحمي خلال الاجتماع أن المحافظة قد وضعت بالفعل خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة استنادًا على آخر إحصائيات واردة من الجهات المعنية وذات الصلة في 11 محورًا خاصًا بالتنمية المستدامة يشمل 32 مؤشرًا تم توظيفهم في أنشطة بآليات تنفيذ محددة مع الاهتمام بقياس مردود هذه الأنشطة على الفئات المستهدفة والتي يحددها المؤشر.