الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عودة سوق الأحد للمواشي بقرية الجعفرية في مدينة السنطة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ads

عادت الحياة مرة أخرى لسوق الأحد للمواشي بقرية الجعفرية في مدينة السنطة والذي كان يعد أحد أكبر أسواق محافظة الغربية لبيع وتداول رؤوس الماشية والذي عاود للعمل مرة أخرى، بعد توقف جزئي لأكثر من عام ونصف واقتصر على الماعز والأغنام أمام المزارعين.

ويتجمع في سوق الجعفرية التجار من مختلف المحافظات والذين أكدوا أن السوق ينعقد عقب صلاة الفجر ويوجد رعاية بيطرية وتواجد أمني بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية. 

وأعرب التجار عن شكرهم للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على قرار عودة السوق بشكل كامل الذي خفف العبء المادي عليهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب تأثرهم لتوقف السوق.

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن عبد العال السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك لاستعراض تقرير المؤشرات السكانية للمحافظة طبقاً لمحاور عمل الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي تتسق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من بداية سنة الأساس في 2014 وحتى آخر إصدار متاح للمؤشر.

بدأ الاجتماع بعرض أهم توصيات وقرارات الاجتماع السابق للمجلس ودور المديريات في تنفيذ ما ورد من توصيات وعلى رأسها ما تم تنفيذه من أنشطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والشريكة في التنفيذ وهي مديريات الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، مركز الإعلام، هيئة محو الأمية، تلا ذلك عرض ومناقشة تقرير منتصف المدة عن الخطة الاستراتيجية 2015-2030 والخاصة بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.

ومن جانبه أكد رحمي خلال الاجتماع أن المحافظة قد وضعت بالفعل خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة استنادًا على آخر إحصائيات واردة من الجهات المعنية وذات الصلة في 11 محورًا خاصًا بالتنمية المستدامة يشمل 32 مؤشرًا تم توظيفهم في أنشطة بآليات تنفيذ محددة مع الاهتمام بقياس مردود هذه الأنشطة على الفئات المستهدفة والتي يحددها المؤشر.

عوده سوق الأحد للمواشي بقرية الجعفرية مدينة السنطة بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

مهمة مستحيلة.. سيناريو مجنون يقود قطر للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

«البطولة المطلقة» حُلم لم يتحقق.. محطات فى مسيرة «خالد الصاوى» الفنية

غدًا.. نظر دعوى إعادة جلسات النصح والإرشاد ضمن إجراءات إشهار الإسلام

«المصريين هيشجعوا مين؟».. تحدٍ بين سفارتى مصر وأمريكا بالقاهرة على مباراة كأس العالم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل