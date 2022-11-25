الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب وصيانة 52 كشاف إنارة عامة فى مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بصيانة وتركيب عدد من الكاشفات الليد بمدينة فايد، حيث تم تركيب ٢٥ كشاف ليد جديدا، وصيانة ورفع كفاءة عدد ١٧ كشاف ليد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع الإنارة العامة.

كما تم المرور على أعمدة الإنارة العامة بالشوارع والميادين في قرية فنارة، وتمت إنارة طريق السساتر شرق السكة الحديد وتدعيمه بعدد 10 كشافات ليد 150 وات.

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