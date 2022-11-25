الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمسار مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية» بالقاهرة

المونوريل
المونوريل
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الحفر وصب خرسانة الأعمدة الخاصة بمسار مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية"، الأمر الذى يستلزم غلقًا كليًا لـ(نفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من كوبري التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي ثم الدوران والعودة من المآوى الدوراني أمام مجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي).. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (ثلاثين يومًا) ليلًا ونهارًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25/ 11 /2022، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالطريق الدائري على النحو التالي: 

الغلق الكلي لمسطح كوبري التسعين القادم من مناطق المعادي تجاه محور التسعين الجنوبي، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من الطريق الدائري يسلك يمينًا محور جمال عبدالناصر (مسطح كوبري عمر سليمان) فالدوران والعودة من المآوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور اتجاه محور التسعين الجنوبي.

القادم من الطريق الدائري استكمال السير بالطريق الداعم فيمينًا شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

الغلق الكلي لمطلع كوبري التسعين القادم من طريق السويس تجاه التسعين الجنوبي، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من الطريق الدائري استكمال السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف تجاه محور جمال عبدالناصر ثم الدوران والعودة من المآوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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