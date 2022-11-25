ضبط راكب بأقراص وكبسولات مدرجة بجداول المخدرات في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الرياض.

واستوقف الراكب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة بجهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا ضبط ٢٨٠ قرص فوار، و١٦٠ كبسولة من عقار "سولبادين" المدرج بجداول المخدرات، والذي تدخل في مكوناته مادة الكودايين المخدرة.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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