طرح البرومو الرسمي لـ«اتنين للإيجار» لبيومي فؤاد

طرح صناع فيلم «اثنين للإيجار» البرومو الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله بطلا العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهما يحاولان كسب عمل بطريقة كوميدية وتفاعل الجمهور معهما.

فيلم «اتنين للإيجار» تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وروجت الفنانة إسعاد يونس للعمل من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليه: «توكلنا على الله.. قريبا»، وتشارك النجمة إسعاد يونس، كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم «اتنين للإيجار» وتظهر ضمن الأحداث بشخصيتها الحقيقية كمنتجة لفيلم يتم تصويره داخل الأحداث.