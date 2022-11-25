الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ويلز وإيران والحكم يلغي هدفا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ويلز وإيران، والتي تجمع الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب (لوسيل الإيقوني)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم تشهد سوى بعد الفرص القليلة للتسجيل.

الدقيقة الثانية عشرة، كيفن موور كاد أن يباغت إيران بهدف أول بعد عرضية متقنة استقبلها موور ببراعة وسددها لكن الحارس الإيراني يتصدى لها.

وكانت أبرز فرص اللقاء، في الدقيقة 16، عندما سجل علي جولزاده، هدفًا لمنتخب إيران، قبل أن يقرر الحكم إلغاه بداعي التسلل.

الدقيقة الخامسة والأربعين، شهدت فرصة هدف محقق من جانب منتخب إيران بعد عرضية متقنة من سعيد عزة الله لكن لم يلحقها سردار أزمون وتذهب خارج الملعب.

وبدء منتخب ويلز، المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل منتخب ويلز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: واين هينيسي

خط الدفاع: نيكو ويليامز، بين ديفيز، كريس ميفام، جو رودون، كونور روبرتس

خط الوسط: هاري ويلسون، أرون رامسي، إيثان أمباديو

خط الهجوم: جاريث بيل، كيفير مور

وجاء تشكيل منتخب إيران، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسين حسيني

خط الدفاع: ميلاد محمدي، مجيد حسيني، مرتضى بورعليجنجي، رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت اللهي، أحمد نورالهي، إحسان حاج صافي

خط الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي جولزاده

وكانت ويلز، قد تعادلت في مباراتها الماضية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل منهما، بينما سقط إيران، في فخ الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا، بستة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح منتخب ويلز، لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بينما لا بديل للمنتخب الإيراني، سوى حصد النقاط الثلاثة إذا ما أراد الابقاء على آماله في المجموعة.

وسيلتقى منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة، في التاسعة مساء، على ستاد البيت بمدينة الخور، ضمن لقاءات المجموعة ذاتها.