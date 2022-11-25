وصلة رقص تعرض زينب غريب لانتقادات من متابعيها على «إنستجرام»

تعرضت الفنانة زينب غريب، لانتقادات واسعة، بعد مشاركتها فيديو جديدا لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهرت خلال الفيديو، وهي تقدم وصلة رقص بحركات استعراضية، الأمر الذي جعل جمهورها ومتابعيها، يعلقون على طريقة رقصها، وظهورها بملابس لافتة وجريئة.

وجاءت التعليقات كالتالي:"انتي محتاجة تتعالجي بسرعة عشان حالتك تدهورت أوى والله، البرص لما بضربه".

فيما علق متابع آخر:"ما شاء الله عمري ما شفت .. بيرقص سبحان الله".

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جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة زينب غريب لمثل هذا التنمر والانتقادات اللاذعة، وخاصة بعد نشرها فيديوهات لها وهي تقدم حركات استعراضية.

مسلسل “اتزان”

ويجدر الذكر أن الفنانة زينب غريب، شاركت في بطولة مسلسل "اتزان"، من بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر،إخراج شادي عبدالسلام.