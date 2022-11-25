الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وصلة رقص تعرض زينب غريب لانتقادات من متابعيها على «إنستجرام»

الفنانة زينب غريب،
الفنانة زينب غريب،
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تعرضت الفنانة زينب غريب، لانتقادات واسعة، بعد مشاركتها فيديو جديدا لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهرت خلال الفيديو، وهي تقدم وصلة رقص بحركات استعراضية، الأمر الذي جعل جمهورها ومتابعيها، يعلقون على طريقة رقصها، وظهورها بملابس لافتة وجريئة.

وجاءت التعليقات كالتالي:"انتي محتاجة تتعالجي بسرعة عشان حالتك تدهورت أوى والله، البرص لما بضربه".

فيما علق متابع آخر:"ما شاء الله عمري ما شفت .. بيرقص سبحان الله".

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جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة زينب غريب لمثل هذا التنمر والانتقادات اللاذعة، وخاصة بعد نشرها فيديوهات لها وهي تقدم حركات استعراضية.

مسلسل “اتزان” 

ويجدر الذكر أن الفنانة زينب غريب، شاركت في بطولة مسلسل "اتزان"، من بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر،إخراج شادي عبدالسلام.

زينب غريب انتقادات واسعة انستجرام التنمر وصلة رقص استعراضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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