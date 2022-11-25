ضبط مالك مخبز باع 25 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لتصرفه فى كمية قدرها (25,300 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.