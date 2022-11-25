الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخبز باع 25 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

دقيق
دقيق
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة  البحيرة، لتصرفه فى كمية قدرها (25,300 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. 

إدارات وأقسام شرطة التموين إتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة السوق السوداء الجرائم التموينية التموينية المكبرة

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وائل لطفي

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