الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: 4325 مكتب البريد في المحافظات بنهاية سبتمبر الماضي

مكتب البريد
مكتب البريد
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم ، عن أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى نحو 4325 مكتبًا بنهاية سبتمبر  2022، مقارنة بنحو 4088 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 237 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 5.80% وشهري 0.25%، بعد أن سجلت 4314 مكتبًا في أغسطس السابق عليه بزيادة قدرها 12 مكتبًا.

وحصلت "الدستور" على نسخة من التقرير الذي أكد أن المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد بلغ 5.09 مليون مواطن خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 7.08 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل تراجع سنوي 28.11%، وشهري بلغ نحو 1.74%، بعد أن سجل 5.18 مليون مواطن في أغسطس السابق عليه.

- انخفاض متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد

وأوضح التقرير، أن متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.29 ألف نسمة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 25.25 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 3.74% وشهري بلغ 0.11%، بعد أن بلغت في أغسطس  نحو 24.32 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع كبير في عدد الحوالات الفورية في مكاتب البريد، حيث سجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو  883 ألف حوالة خلال  سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 1240 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 28.81%، وشهري 4.03%، بعد أن سجل في اغسطس السابق نحو 920 مليون حوالة.

ووضعت هيئة البريد المصري  خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

مؤشرات البريد
مؤشرات البريد
تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات هيئة البريد المصري مكاتب البريد سبتمبر

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وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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