ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد انتهاء الجولة الأولى

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

ونجح منتخبا السعودية واليابان فى تحقيق المفاجأة الكبرى في المونديال، بعدما حقق المنتخب السعودى الفوز على الأرجنتين أحد المرشحين للفوز بالمونديال بهدفين مقابل هدف، فيما حقق منتخب اليابان الفوز على ألمانيا أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال.

فيما فشلت منتخبات القارة الأفريقية المغرب والسنغال وغانا وتونس والكاميرون في تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى، وهو ما حدث مع منتخبات قارة أمريكا الشمالية كندا والمكسيك وامريكا.

وتحدد مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بنسبة كبيرة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بالمونديال، لذلك تتحفظ كل المنتخبات لتحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالى في المونديال.

ترتيب مجموعات كأس العالم ٢٠٢٢ بعد انتهاء الجولة الأولى

المجموعة الأولى

الاكوادور برصيد 3 نقاط

هولندا برصيد 3 نقاط

السنغال برصيد 0 نقطة

قطر برصيد 0 نقطة

المجموعة الثانية

انجلترا برصيد 3 نقطة

ويلز برصيد 1 نقطة

أمريكا برصيد 1 نقطة

إيران برصيد 0 نقطة

المجموعة الثالثة

السعودية برصيد 3 نقاط

بولندا برصيد 1 نقطة

المكسيك برصيد 1 نقطة

الأرجنتين برصيد 0 نقطة

المجموعة الرابعة

فرنسا برصيد 3 نقاط

‏تونس برصيد 1 نقطة

‏الدنمارك برصيد 1 نقطة

‏استراليا برصيد 0 نقطة

المجموعة الخامسة

إسبانيا برصيد 3 نقاط

اليابان برصيد 3 نقاط

ألمانيا برصيد 0 نقطة

كوستاريكا 0 نقطة

المجموعة السادسة

بلجيكا برصيد 3 نقاط

المغرب برصيد 1نقطة

كرواتيا برصيد 1 نقطة

كندا برصيد 0 نقطة

المجموعة السابعة

البرازيل برصيد 3 نقاط

سويسرا برصيد 3 نقاط

الكاميرون برصيد 0 نقطة

صربيا برصيد 0 نقطة

المجموعة الثامنة

البرتغال برصيد 3 نقاط

كوريا الجنوبية برصيد 1 نقطة

اوروجواي برصيد 1 نقطة

غانا برصيد 0 نقطة