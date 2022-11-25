الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد انتهاء الجولة الأولى

مونديال قطر
مونديال قطر
ads

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

ونجح منتخبا السعودية واليابان فى تحقيق المفاجأة الكبرى في المونديال، بعدما حقق المنتخب السعودى الفوز على الأرجنتين أحد المرشحين للفوز بالمونديال بهدفين مقابل هدف، فيما حقق منتخب اليابان الفوز على ألمانيا أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال.

فيما فشلت منتخبات القارة الأفريقية المغرب والسنغال وغانا وتونس والكاميرون في تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى، وهو ما حدث مع منتخبات قارة أمريكا الشمالية كندا والمكسيك وامريكا.

وتحدد مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بنسبة كبيرة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بالمونديال، لذلك تتحفظ كل المنتخبات لتحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالى في المونديال.

ترتيب مجموعات كأس العالم ٢٠٢٢ بعد انتهاء الجولة الأولى

المجموعة الأولى
الاكوادور برصيد 3 نقاط
هولندا برصيد 3 نقاط
السنغال برصيد 0 نقطة
قطر برصيد 0 نقطة

المجموعة الثانية
انجلترا برصيد 3 نقطة
ويلز برصيد 1 نقطة
أمريكا برصيد 1 نقطة
إيران برصيد 0 نقطة

المجموعة الثالثة
السعودية برصيد 3 نقاط
بولندا برصيد 1 نقطة
المكسيك برصيد 1 نقطة
الأرجنتين برصيد 0 نقطة

المجموعة الرابعة
فرنسا برصيد 3 نقاط
‏تونس برصيد 1 نقطة
‏الدنمارك برصيد 1 نقطة
‏استراليا برصيد 0 نقطة

المجموعة الخامسة
إسبانيا برصيد 3 نقاط
اليابان برصيد 3 نقاط
ألمانيا برصيد 0 نقطة
كوستاريكا 0 نقطة

المجموعة السادسة
بلجيكا برصيد 3 نقاط
المغرب برصيد 1نقطة
كرواتيا برصيد 1 نقطة
كندا برصيد 0 نقطة

المجموعة السابعة
البرازيل برصيد 3 نقاط
سويسرا برصيد 3 نقاط
الكاميرون  برصيد 0 نقطة
صربيا برصيد 0 نقطة

المجموعة الثامنة
البرتغال برصيد 3 نقاط
كوريا الجنوبية برصيد 1 نقطة
اوروجواي برصيد 1 نقطة
غانا برصيد 0 نقطة

ترتيب مجموعات كاس العالم ٢٠٢٢ مونديال قطر 22022 بطولة كأس العالم الجولة الاولى بمونديال قطر الجولة الثانية بابمونديال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

توجيه الرئيس السيسى بتطوير بحيرة البردويل يتصدر اهتمامات الصحف

الحالة المرورية بالطريقين الدائري والزراعي اليوم

لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن سبرباي في الغربية 4 ساعات غدا

مهام الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير