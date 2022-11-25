وزير الإنتاج الحربي: الكوادر البشرية رأس المال الحقيقي لشركاتنا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

في بداية الجولة، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على عرض تقديمي عن الأنشطة التي تقوم بها شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وخلال العرض أثنى سيادته على الدور الهام التى تقوم به الشركة في تلبية متطلبات السوق من منتجات حربية و مدنية ، جدير بالذكر؛ أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم وذلك يوم 23 أكتوبر 1954 والذي اتخد عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، وأول شركة من شركات الإنتاج الحربي التى تترأسها امرأة وهي المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، وبذلك أصبح تمكين المرأة فى الإنتاج الحربى ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس نحرص على الاهتمام به وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنساني.

ويشارك المصنع في تصنيع بعض مكونات مصانع تدور المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي، كما يعمل مصنع ( 27 الحربي ) على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية – المحركات الكسرية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتى تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، إلى جانب إنتاج المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها "مروحة حائط أو حامل أو مكتب ومراوح سقف"، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية بمختلف القدرات، والشفاطات الصناعية للمصانع والورش، واللوحات الكهربائية للمصانع والمشروعات الصناعية.

وقام الوزير محمد صلاح بتفقد خط إنتاج الطلقات (9مم، 7.62×39مم)، وخط إنتاج المحركات الكهربائية، وأثناء التفقد استمع سيادته للعاملين بالشركة، وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولته التفقدية بخطوط إنتاج الشركة على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية مؤكداً أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقي، وحرص على التحدث مع المهندسين والفنيين والعمال والإداريين من كافة الفئات الوظيفية بالشركة واستمع اليهم باهتمام شديد للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير خطوط الإنتاج ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، وطالبهم بسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات ونهوها وتسليمها في التوقيتات المحددة لذلك بالكفاءة والجودة المعروفة بها أعمال شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة المشاركة في المشروعات القومية وإنشاء العديد من مصانع تدوير القمامة بدءا من البناء والإشراف على تركيب الهياكل المعدنية والميكانيكية وتصنيع لوحات التحكم بالمصانع.

وبدوره نوه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه خلال الجولة التفقدية شدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي وضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم والحرص على تطبيق إجراءات السلامة و الصحة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية قصوى.