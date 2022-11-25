الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحالة المرورية بالطريقين الدائري والزراعي اليوم

سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي، اليوم الجمعة، سيولة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من وجوده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطريق الدائري القاهرة - القليوبية محافظة القليوبية المحاور الرئيسية والميادين مدير المرور

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